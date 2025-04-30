30.04.2025 (07:00)

Операторы fpv-дронов группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы fpv-дронов группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Богатырь и Вольное Поле операторы fpv-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобили, на которых перемещались боевики ВСУ с целью проведения ротации личного состава.

Обнаружив движение техники, военнослужащие оперативно нанесли удары по выявленным целям, не оставив противнику и шанса.

На кадрах объективного контроля также запечатлен момент уничтожения автомобиля, подорвавшегося на минно-взрывном заграждении. Воины-дальневосточники, зная о вероятном маршруте перемещения противника, заранее заминировали участок дороги, сбросив с дрона противопехотные мины.

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