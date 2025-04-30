30.04.2025 (06:30)
Расчёты РСЗО «Град» группировки «Восток» уничтожили позиции противника на Положском направлении
Ночью, расчёты РСЗО «Град» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» уничтожили укрепленный район и скопление сил ВСУ противника на Запорожском направлении в районе населенного пункта Гуляйполе.
В ходе ведения воздушной разведки были выявлены районы сосредоточения подразделений противника, который использовал лесополосу для укрытия своей техники и личного состава. После подтверждения данных разведки, артиллеристы нанесли огневое поражение по выявленным позициям. В результате были уничтожены элементы инженерного сооружения, живая сила, а также техника противника.
Лесополоса, использовавшаяся противником для укрытия от наблюдения, не стала препятствием для точной работы наших расчётов. Нанесение артиллерийского удара позволило предотвратить подготовку ВСУ к активным действиям.