30.04.2025 (06:30)

Расчёты РСЗО «Град» группировки «Восток» уничтожили позиции противника на Положском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты РСЗО «Град» группировки «Восток» уничтожили позиции противника на Положском направлении

Ночью, расчёты РСЗО «Град» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» уничтожили укрепленный район и скопление сил ВСУ противника на Запорожском направлении в районе населенного пункта Гуляйполе.

В ходе ведения воздушной разведки были выявлены районы сосредоточения подразделений противника, который использовал лесополосу для укрытия своей техники и личного состава. После подтверждения данных разведки, артиллеристы нанесли огневое поражение по выявленным позициям. В результате были уничтожены элементы инженерного сооружения, живая сила, а также техника противника.

Лесополоса, использовавшаяся противником для укрытия от наблюдения, не стала препятствием для точной работы наших расчётов. Нанесение артиллерийского удара позволило предотвратить подготовку ВСУ к активным действиям.

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