30.04.2025 (06:00)

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ

Боевые расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по военной технике и скоплению живой силы украинских террористических формирований в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз артиллерийские расчеты пушек «Гиацинт-Б» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

В ходе разведывательных мероприятий, проведенных с использованием БпЛА «Мерлин ВР», в пределах городской застройки было выявлено значительное присутствие живой силы противника. Получив точные координаты целей, расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» незамедлительно начали подготовку к стрельбе. Военнослужащие оперативно демаскировали артиллерийскую установку, произвели наводку по координатам целей и беглым огнём поразили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность стрельбы и минимальный расход боеприпасов при выполнении боевой задачи.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также расчеты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему закрепиться на передних рубежах.

И тут очень важны скорость, обязательно точность, и, конечно же, маскировка. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами. У артиллерийской батареи пушек «Гиацинт-Б» всегда новые огневые позиции.

Артиллерия группировки работает с большой интенсивностью, выпуская сотни снарядов в день. Главная задача – прикрыть российскую пехоту.

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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