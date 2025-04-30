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30.04.2025 (05:30)

Морпехи ЧФ в составе группировки войск «Север» провели работы по восстановлению памятника, посвящённого Великой Отечественной войне

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» оказывают поддержку жителям населённых пунктов Курской области.

В одном из сел Курской области военнослужащие бригады морской пехоты провели работы по восстановлению памятника, посвящённого событиям Великой Отечественной войны.

Работы по реставрации памятника были выполнены военнослужащими 810-й бригады, которые прибыли в этот район на отдых.

По словам морских пехотинцев, они с энтузиазмом приняли участие в этом мероприятии, так как считают своим долгом сохранить память о героизме своих предков, которые, подобно им самим, защищали эту землю.

Местные жители поблагодарили их за оказанную помощь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Черноморский флот , Морская пехота , Памятники
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