30.04.2025 (05:30)
Морпехи ЧФ в составе группировки войск «Север» провели работы по восстановлению памятника, посвящённого Великой Отечественной войне
Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» оказывают поддержку жителям населённых пунктов Курской области.
В одном из сел Курской области военнослужащие бригады морской пехоты провели работы по восстановлению памятника, посвящённого событиям Великой Отечественной войны.
Работы по реставрации памятника были выполнены военнослужащими 810-й бригады, которые прибыли в этот район на отдых.
По словам морских пехотинцев, они с энтузиазмом приняли участие в этом мероприятии, так как считают своим долгом сохранить память о героизме своих предков, которые, подобно им самим, защищали эту землю.
Местные жители поблагодарили их за оказанную помощь.
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