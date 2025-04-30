30.04.2025 (05:30)

Морпехи ЧФ в составе группировки войск «Север» провели работы по восстановлению памятника, посвящённого Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морпехи ЧФ в составе группировки войск «Север» провели работы по восстановлению памятника, посвящённого Великой Отечественной войне

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» оказывают поддержку жителям населённых пунктов Курской области.

В одном из сел Курской области военнослужащие бригады морской пехоты провели работы по восстановлению памятника, посвящённого событиям Великой Отечественной войны.

Работы по реставрации памятника были выполнены военнослужащими 810-й бригады, которые прибыли в этот район на отдых.

По словам морских пехотинцев, они с энтузиазмом приняли участие в этом мероприятии, так как считают своим долгом сохранить память о героизме своих предков, которые, подобно им самим, защищали эту землю.

Местные жители поблагодарили их за оказанную помощь.

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