30.04.2025 (05:00)

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара. Штатно выполнили взлет с аэродрома базирования. После выхода на боевую курс применили ракетное вооружение и выход из атаки. Передовой авианаводчик подтвердил попадание. Боевая задача выполнена. Победа будет за нами!», - рассказал летчик Су-25 Павел.

В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

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