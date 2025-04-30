30.04.2025 (05:00)
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
«Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара. Штатно выполнили взлет с аэродрома базирования. После выхода на боевую курс применили ракетное вооружение и выход из атаки. Передовой авианаводчик подтвердил попадание. Боевая задача выполнена. Победа будет за нами!», - рассказал летчик Су-25 Павел.
В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.