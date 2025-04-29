29.04.2025 (20:30)

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря.

В ходе выполнения полётов экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В рамках мероприятия самолёты отработали алгоритм действий по условному сбрасыванию гидроакустических буёв.

Командиры экипажей противолодочных самолетов в ходе вылетов совершенствовали навыки прохождения заданного курса над водной поверхностью и прибрежной зоной, выполнили полётные задания пилотирования в дневное и ночное время суток. В учебно-тренировочных полётах было задействовано два самолёта Ил-38, проведено 2 лётные смены.

Вылетам самолётов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полётов.

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