Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2025 (20:30)

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря.

В ходе выполнения полётов экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В рамках мероприятия самолёты отработали алгоритм действий по условному сбрасыванию гидроакустических буёв.

Командиры экипажей противолодочных самолетов в ходе вылетов совершенствовали навыки прохождения заданного курса над водной поверхностью и прибрежной зоной, выполнили полётные задания пилотирования в дневное и ночное время суток. В учебно-тренировочных полётах было задействовано два самолёта Ил-38, проведено 2 лётные смены.

Вылетам самолётов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false