29.04.2025 (20:30)
Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря
Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря.
В ходе выполнения полётов экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В рамках мероприятия самолёты отработали алгоритм действий по условному сбрасыванию гидроакустических буёв.
Командиры экипажей противолодочных самолетов в ходе вылетов совершенствовали навыки прохождения заданного курса над водной поверхностью и прибрежной зоной, выполнили полётные задания пилотирования в дневное и ночное время суток. В учебно-тренировочных полётах было задействовано два самолёта Ил-38, проведено 2 лётные смены.
Вылетам самолётов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полётов.