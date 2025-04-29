29.04.2025 (17:30)

Военнослужащим военной полиции вручены свидетельства о повышении квалификации

В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в Владикавказе были вручены свидетельства о повышении квалификации военнослужащим территориальных органов и войсковых подразделений военной полиции.

Подготовка военнослужащих проводилась с целью усовершенствования теоретических знаний и практических навыков необходимых для выполнения служебно-боевых задач.

Преподавателями центра активно внедряется в учебный процесс актуальный опыт, полученный в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

По итогам обучения более 170 военнослужащим, после прохождения итоговой аттестации, выдали соответствующие свидетельства на право применения специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники.

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