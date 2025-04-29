29.04.2025 (20:00)

Саперы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Калининградской области

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота сегодня уничтожили около 500 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.

С начала года сапёрами Балтийского флота было утилизировано уже свыше 50000 подобных находок.

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