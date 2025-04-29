29.04.2025 (16:30)

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» развернул свою масштабную экспозицию в Краснодаре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» развернул свою масштабную экспозицию в Краснодаре

На железнодорожном вокзале города Краснодара развернул свою масштабную экспозицию агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Тысячи жителей и гостей Кубани посетили данную акцию, посвященную 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Краснодар стал двенадцатым городом на пути эшелона, который выдвинулся с Киевского вокзала Москвы 19 апреля. Его торжественную встречу провели начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) генерал-майор Анатолий Юдин, Герой Российской Федерации старший лейтенант Владислав Журавлев, представители муниципалитета, а также непосредственный руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич.

В ходе церемонии открытия за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), местные волонтеры, участники общественных движений, представители некоммерческих организаций и законодательной власти города были награждены медалями Минобороны России «За Помощь и Милосердие».

Также контр-адмирал Александр Гринкевич провел ритуал передачи исторического Боевого знамени 909-го отдельного артиллерийского дивизиона, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, представителям муниципалитета на почетное хранение. После этого начальник регионального штаба «Юнармии» Николай Капранов осуществил прием новых участников в ряды патриотического движения. Отдельным отрядам были присвоены почетные наименования.

На перроне перед посетителями экспозиции выступили фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) и коллективы Краснодарского края. Силами курсантов и сотрудников КВВАУЛ были развернуты тематическая зона с вооружением и военной техникой, а также полевая кухня, где посетителей угощали солдатской кашей и чаем. Для желающих вступить в ряды Вооруженных Сил России был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Агитационный поезд укомплектован вагонами, посвященными Великой Отечественной войне, видам и родам войск современной российской армии. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, как например, симулятор рулевой рубки, тренажер для летчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

В составе присутствует и открытая платформа с трофейной военной техникой НАТО. Краснодарцы с интересом ознакомились с иностранными бронемашинами, которые были захвачены российскими военнослужащими в ходе боевых действий на территории проведения спецоперации.

Как отметили организаторы акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», ее главная задача – противодействовать фальсификации истории, рассказать общественности о героических ратных буднях и достижениях вооруженных сил страны, а также наглядно показать единение армии и народа. Следующая остановка агитпоезда запланирована в городе Майкопе.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице