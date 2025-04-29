29.04.2025 (19:00)
Экипаж быстроходного десантного катера Балтийского флота выполнил ряд учебных задач в морских полигонах флота
В рамках плановой боевой подготовки экипаж десантного катера «Денис Давыдов» Балтийского флота отработал ряд учебных задач в морских полигонах флота.
По замыслу учения, от средств наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько БЭК «противника», которые в последующим были уничтожены расчетами противодействия БЭК огнем из крупнокалиберных пулемётов. В качестве морской мишени был задействован специальный щит.
Помимо этого, экипаж десантного катера провел комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям. В качестве мишеней был задействован макет воздушный зонд на якоре.
Во время перехода морем экипаж отработал различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантный катер провел маневрирование на предельно возможных скоростях. Кроме того, экипажем катера были выполнены действия по борьбе за живучесть.
По прибытию на место экипаж десантного катера осуществил имитацию высадки бронетранспортеров с десантом на плав в море.