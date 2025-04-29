29.04.2025 (18:30)

Вертолетчики Северного флота отработали взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в море

Экипажи вертолетов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса отработали взаимодействие с фрегатом Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в акватории Баренцева моря.

Учения прошли в рамках плановой боевой подготовки и были направлены на совершенствование взаимодействия морской авиации и корабельных групп в открытом море.

В ходе полётов экипажи вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС отработали действия по взлету и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой. Особое внимание уделялось безопасности полетов в условиях северных широт.

Прежде чем совершить посадку на корабль, вертолетчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля.

Затем вертолет выполняет зависание над кораблем, после чего учитывая погодные условия н направление ветра и курс корабля, осуществляет посадку на корабль.

В полетах также приняли участие вертолетчики из числа молодого пополнения. Среди них были те, кто впервые совершили посадку на корабль.

«Первая посадка вертолёта на корабль - ответственное событие. Это требует слаженной работы как от экипажа винтокрылой машины, так и от экипажа корабля. Выполнение такого упражнения требует серьезной подготовки. Во время выполнения упражнения одной из особенностей является наличие килевой и бортовой качки корабля», - отметил командир вертолета Исмаил.

Летная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлетов и посадок с борта корабля.

После завершения полётных заданий экипажи вертолетов вернулись на аэродром базирования.

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