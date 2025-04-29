29.04.2025 (21:00)
Военнослужащие Балтийского флота совершенствуют навыки управления разведывательными БпЛА и дронами-камикадзе
Военнослужащие Балтийского флота продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными БпЛА и дронами-камикадзе на одном из полигонов в Калининградской области.
В ходе занятий опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, передают полученные навыки использования различных видов БпЛА личному составу.
В процессе обучения военнослужащие проходят подготовку на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности, и только после сдачи зачета допускаются к управлению настоящим дроном.
Пилоты БпЛА изучают принципы ведения воздушной разведки и доразведки целей, сопровождения воинских колонн, штурмовых групп, корректировки огня артиллерии. Помимо этого, операторы ударных БпЛА изучают взрывное дело, изготовление самодельных взрывных устройств.
Инструкторы по БпЛА отмечают, что особые требования предъявляются к здоровью кандидатов ударных дронов – претенденты должны обладать абсолютным зрением, безупречной работой вестибулярного аппарата, повышенной концентрацией.
Дроны-камикадзе являются передовым средством вооружения штурмовых подразделений, применяются для уничтожения опорных пунктов, живой силы, а также всех видов наземной техники противника.