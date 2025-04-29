29.04.2025 (18:00)
Сборная команда ВМФ заняла 3 место в Кубке ВС РФ по футзалу
Сборная команда Военно-Морского Флота (ВМФ) заняла 3 место в Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по футзалу.
Финал Кубка проводился в период с 21 по 27 апреля в Санкт-Петербурге на базе Военного института физической культуры.
Сборная команда ВМФ обеспечила себе выход в финальную часть Кубка заняв 1 место на региональном этапе соревнований, который проходил в Саратове с 3 по 9 февраля. Всего в соревнованиях участвовало 30 команд.
В финальной части соревнований сборная ВМФ вышла с группы со 2-го места, после чего в плей-офф уступила хозяевам турнира и в игре за третье место победила сборную Военно-космической академии им. Можайского, тем самым второй год подряд завоевав бронзовые медали Кубка ВС РФ по футзалу.
Вратарь сборной ВМФ Александр Астрецов стал лучшим вратарем соревнований.