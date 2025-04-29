29.04.2025 (12:35)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 29 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области.

Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

662 самолета,

283 вертолета,

54 368 беспилотных летательных аппаратов,

605 зенитных ракетных комплексов,

23 081 танк и других боевых бронированных машин,

1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня,

24 238 орудий полевой артиллерии и минометов,

34 718 единиц специальной военной автомобильной техники.

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