29.04.2025 (17:00)

Более 300 школьников Кузбасса пополнили ряды юнармейского движения

Более 300 школьников города Мариинска Кемеровской области пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В торжественной обстановке на территории Монумента Славы новобранцы произнесли слова юнармейской клятвы. Юные патриоты пообещали быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, а также чтить память героев своей страны. По окончании торжественной церемонии новобранцам были вручены личные книжки юнармейца и юнармейские значки.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия два юнармейских отряда получили именные свидетельства. Отряд «Монолит» теперь носит имя Сергея Юрьевича Букатина, а отряд «Наследники Победы» – имя Максима Евгеньевича Гуськова – участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице