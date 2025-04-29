29.04.2025 (19:30)

В Севастополе состоялись соревнования среди юнармейцев, посвященные памяти гвардии капитана Алексея Охоты

В Севастополе на территории отделения «Центральный» ВВПКиО «Патриот» Южного военного округа состоялись общегородские юнармейские соревнования, посвящённые памяти гвардии капитана Алексея Ивановича Охоты, проходившего службу в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Алексей Иванович был не только доблестным офицером, но и наставником юнармейцев: его вера в молодёжь и личный пример продолжают вдохновлять новое поколение защитников Отечества.

Соревнования состояли из следующих испытаний: боевое развёртывание сил и средств пожарной охраны, эвакуация пострадавшего из зоны химического заражения, спасение и эвакуация пострадавшего в условиях горной-лесистой местности, спасательные работы на воде, ведение радиообмена, оказание первой помощи и эвакуация пострадавшего из зоны огневого контакта, оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, тушение возгорания огнетушителем, тест на знание основ гражданской обороны, способы подачи сигналов бедствия.

Важным элементом военно-патриотического воспитания стало чтение стихотворений, посвящённых памяти героев. Стихи Константина Горбунова, также служившего в 810-й бригаде морской пехоты, проникновенно исполнила Кристина Меньшакова.

На мероприятии присутствовали почётные гости: родные Алексея Ивановича — мама Анастасия Степановна, супруга Елена и сын Вадим, участники специальной военной операции, представители Черноморского флота, военного комиссариата города Севастополя, Ассоциации ветеранов СВО и регионального отделения ВВПОД «Юнармия».

По результатам соревнований первое место занял юнармейский отряд филиала Нахимовского военно-морского училища, второе — юнармейский отряд ГБОУ СОШ №30 им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова, на третьем месте — юнармейский отряд Севастопольского торгово-экономического техникума.

В ходе церемонии награждения победителей и призеров были вручены благодарственные письма и грамоты наиболее отличившимся юнармейцам за их вклад в развитие патриотического воспитания и активное участие в мероприятии.

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