29.04.2025 (16:00)

С военнослужащими Амурского авиационного соединения проведены психологические тренинги и тестирования

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведена психологическая работа.

Одним из главных факторов формирования воинского коллектива является поддержание благоприятного психологического климата внутри него. Для решения этой задачи с военнослужащими Амурского соединения дальней авиации на регулярной основе проводятся психологические тренинги и тестирования, ведь это напрямую помогает командирам подразделений оперативно реагировать на нужды подчинённых.

Для более глубокого анализа жизни и быта военнослужащих в соединении осуществляет свою деятельность группа психологической работы во главе с офицером, который в свою очередь отметил высокий уровень морально-психологического состояния военнослужащих.

В ходе изучения были применены методы тренинга, беседы, наблюдения, изучения личных документов и психологического тестирования.

Данное мероприятие направлено на мониторинг психологического здоровья военнослужащих, определения пригодности для несения службы с оружием и выполнения специальных задач, а также выявления проблемных вопросов, как у отдельного военнослужащего, так и у целых подразделений.

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