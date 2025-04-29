Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2025 (15:30)

Смотр-конкурс художественной самодеятельности гарнизонов дальней авиации состоялся в Амурской области

В гарнизонном доме офицеров дальневосточного авиационного соединения состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности среди творческих коллективов гарнизонов дальней авиации. Это значимое событие, которое способствуют укреплению морального духа, сплочению коллектива и развитию творческих способностей среди военнослужащих.

В рамках конкурса участники представляют различные номера: вокальные и хореографические выступления, театрализованные постановки, художественное слово и другие формы самодеятельности. Это дает возможность не только продемонстрировать таланты, но и обменяться опытом с коллегами из других гарнизонов.

Данное мероприятие также играет важную роль в популяризации культуры и искусства среди военнослужащих, способствует созданию положительного имиджа армии и укреплению связей с местным населением. Важно, что такие мероприятия поддерживаются командованием, что подчеркивает внимание к культурной жизни военнослужащих.

Подобные конкурсы часто становятся площадкой для выявления и поддержки талантливых исполнителей, которые могут продолжить развивать свои способности на более высоком уровне, участвуя в региональных и всероссийских конкурсах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дальняя авиация , Конкурсы , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false