29.04.2025 (14:30)

В Военной академии ВКО обсудили совершенствование тактической медицины на основе опыта СВО

В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялся научно-методический семинар, посвященный особенностям организации обучения военнослужащих приемам тактической медицины с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.

Целью семинара являлась совершенствование подготовки военнослужащих к оказанию первой помощи в условиях боевых действий.

В мероприятии приняли участие более 150 представителей из 8 вузов Министерства обороны РФ, Тверского СВУ, медицинских вузов и колледжей Твери, центров подготовки и предприятий промышленности.

В ходе проведения семинара была представлена выставка материальной базы и медицинских изделий, применяемых при оказании первой помощи с учетом опыта, полученного в ходе СВО, а также совместно с представителями Центров подготовки и предприятий промышленности с участниками семинара были проведены показные занятия по вопросам оснащения военнослужащих и преподавательского состава комплектами медицинского имущества.

По итогам работы научно-методического семинара были выработаны конкретные предложения по совершенствованию подготовки военнослужащих приемам «Тактической медицины».

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