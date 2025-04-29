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29.04.2025 (13:30)

Юнармейцы ЮВО и учащиеся школы МО РФ в Армении одержали победу в республиканском конкурсе «Золотой ключик»

Юнармейцы Южного военного округа и учащиеся школы № 19 Министерства обороны Российской Федерации в Армении одержали победу в творческом, республиканском конкурсе «Золотой ключик», который в этом году проходил в Ереване.

На первом этапе юнармейцы ЮВО в Армении пробились в финал конкурса, обойдя более 30 других команд. В финале конкурса ребята представили спектакль «Барон Мюнхгаузен». По итогам конкурса юнармейцы ЮВО в Армении стали абсолютными победителями.

Юнармейское движение в Армении пользуется большой популярностью у школьников. Его активисты участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических мероприятиях, посещают специальные смены во Всероссийских детских центрах.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения , Конкурсы , Юнармия
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