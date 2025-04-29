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29.04.2025 (12:30)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, учатся штурмовать укрепления условного противника на полигоне ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, захватили опорный пункт условного противника в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Опытные военнослужащие совместно с инструкторами обучают личный состав тактическому перемещению на поле боя, осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка или опорного пункта противника, а также производить контролируемый отход.

Основной упор на занятиях делается на налаживании взаимодействия в составе боевых тактических группах (двойках, тройках), в ходе выполнения поставленной задачи и доведения действий личного состава до автоматизма. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как тактическое перемещение на поле боя, уничтожение огневых точек, штурм позиций и укреплений противника.

Для обучения в учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, которая полностью повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей и перекрытые щели.

Занятия на полигоне проходят в обстановке, приближенной к боевой. В ходе подготовки активно применяются средства имитации (холостые патроны, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты).

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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