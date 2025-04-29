29.04.2025 (11:30)

В Ростовской области провели первенство по легкой атлетике среди юнармейцев

Первенство Ростовской области по легкой атлетике среди воспитанников ВВПОД «Юнармия» провели в г. Ростов-на-Дону, в рамках III юнармейских спортивных игр.

Соревнования, в которых за победу боролись 9 команд из городов Новошахтинск, Батайск, Шахты, Гуково, и Аксайского, Сальского, Песчанокопского, Каменского и Белокалитвинского районов проводились на стадионе ЦСКА.

Участников соревнований поприветствовал ветеран легкой атлетики заслуженный тренер СССР Александр Кузнецов. С напутственным словом выступили начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Николай Пономаренко и руководитель спортивного направления регионального штаба Александр Демин.

Юнармейцы на своих дистанциях, приложив все усилия достигли хороших результатов. В беге на 100 метров среди девушек лидером стала Дарья Мущенко, второго места добилась Дарья Захарова, третьей к финишу пришла Екатерина Лебеденко.

На этой же дистанции среди юношей призовые места разделили юнармейцы Белокалитвинского района, г. Батайск и Аксайского района соответственно.

На дистанции в 400 метров первое место завоевала Мария Пушкарская, на втором Дарья Чумак, третьей финишировала Ксения Василенко.

Первым среди юношей забег на 800 метров завершил Данил Чернов, вторым стал Алексей Свередюк, третьим к финишу пришел Петр Герасимчук.

В смешанной эстафете первое место завоевала команда г. Гуково, на втором – команда Белокалитвинского района, третье место получила команда г. Батайск.

В общем командном зачете первое место второй год подряд заняли юнармейцы г. Гуково, на 2-м месте команда Белокалитвинского района, на 3-м команда г. Батайск. Замкнули четверку сильнейших юнармейцы из г. Шахты.

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