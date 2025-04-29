29.04.2025 (15:00)

Военнослужащие Хабаровского гарнизона поздравили 100 летнего ветерана с Днем Победы

В Хабаровском крае военнослужащие воинских частей Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветерана с приближающимся днем Победы.

Накануне празднования 80-ой годовщины Победы военнослужащие посетили Пузаенко Сергея Ивановича, в этом году ему исполнилось 100 лет. Артисты Ансамбля песни и пляски исполнили такие композиции, как «Вечер на рейде», «День Победы» и «На побывку едет молодой моряк».

После мини-концерта Сергею Ивановичу подарили цветы и корзину с фруктами. Но самым памятным подарком для ветерана стала тельняшка с черными полосками, символизирующая молодость Сергея Ивановича Пузенко, которую он провел на Тихоокеанском флоте.

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