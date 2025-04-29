29.04.2025 (14:00)

Военнослужащие Хабаровского гарнизона поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы

В Хабаровском крае военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы.

Перед домом 95-летнего Бушуева Николая Васильевича развернулась передвижная сцена, с которой прозвучали песни военных лет под баян.

Затем торжественным шествием чествовали ветерана, выражая ему благодарность за победу над фашистскими захватчиками 80 лет назад.

В завершении мероприятий, Николай Васильевич, в беседе, рассказал военнослужащим о своем жизненном пути.

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