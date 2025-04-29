Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2025 (14:00)

Военнослужащие Хабаровского гарнизона поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы

В Хабаровском крае военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы.

Перед домом 95-летнего Бушуева Николая Васильевича развернулась передвижная сцена, с которой прозвучали песни военных лет под баян.

Затем торжественным шествием чествовали ветерана, выражая ему благодарность за победу над фашистскими захватчиками 80 лет назад.

В завершении мероприятий, Николай Васильевич, в беседе, рассказал военнослужащим о своем жизненном пути.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false