29.04.2025 (14:00)
Военнослужащие Хабаровского гарнизона поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы
В Хабаровском крае военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветеранов с приближающимся днем Победы.
Перед домом 95-летнего Бушуева Николая Васильевича развернулась передвижная сцена, с которой прозвучали песни военных лет под баян.
Затем торжественным шествием чествовали ветерана, выражая ему благодарность за победу над фашистскими захватчиками 80 лет назад.
В завершении мероприятий, Николай Васильевич, в беседе, рассказал военнослужащим о своем жизненном пути.
Метки: