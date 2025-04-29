29.04.2025 (13:00)

Военнослужащие ВВО провели «Урок мужества» для школьников Забайкальского края, приуроченный к 80-летию Великой Победы

В рамках празднования 80-летия Великой Победы «Урок мужества» в школе № 55 г. Чита провели военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО).

В ходе встречи военнослужащие рассказали школьникам об истории создания войск МТО, о значении тылового обеспечения в современной армии, и о технике использующейся в повседневной деятельности.

Также ребятам был показан короткий документальный фильм о войсках МТО. Из него школьники узнали какую роль играют войска МТО в ходе проведения специальной военной операции, которые выполняют на передовой задачи по обеспечению войск вооружением и военной техникой, по строительству дорог и не только. После просмотра фильма военнослужащие отвечали на вопросы учащихся, делились историями из своей службы.

Военнослужащие ВВО нередко проводят уроки мужества в школе, что становится уже доброй традицией. Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи уважительного отношения к военной службе и укреплению патриотических ценностей.

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