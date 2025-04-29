29.04.2025 (12:00)

В Республике Бурятия военнослужащие ВВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича. Поздравить ветерана также прибыли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов.

В гостях у ветерана, военнослужащие услышали о его жизненном пути, посмотрели фотоальбом. Сергею Дмитриевичу гости вручили благодарность от командования общевойсковой армии ВВО.

Во дворе перед домом для ветерана выступил знаменитый в республике ансамбль «Селенга» - артисты этого коллектива не раз бывали на боевых позициях в зоне специальной военной операции, где поднимали дух бойцов группировки войск «Восток».

Также для на сцене прозвучали инструментальные композиции в исполнении военного оркестра отдельного гвардейского танкового соединения.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей.

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