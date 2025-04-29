29.04.2025 (07:20)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БпЛА – над территорией Рязанской области, восемь БпЛА – над территорией Нижегородской области, семь БпЛА – над территорией Орловской области, четыре БпЛА – над территорией Республики Крым, четыре БпЛА – над акваторией Черного моря, два БпЛА – над территорией Московского региона, два БпЛА – над территорией Белгородской области, один БпЛА – над территорией Калужской области, один БпЛА – над территорией Брянской области.

Всего, начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БпЛА – над территорией Курской области, 12 БпЛА – над территорией Орловской области, 11 БпЛА – над территорией Рязанской области, восемь БпЛА – над территорией Нижегородской области, семь БпЛА – над акваторией Черного моря, шесть БпЛА – над территорией Республики Крым, три БпЛА – над территорией Белгородской области, два БпЛА – над территорией Московского региона, один БпЛА – над территорией Калужской области, один БпЛА – над территорией Брянской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице