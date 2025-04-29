29.04.2025 (11:00)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу



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Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морской танкер «Печенга» прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа.

Впереди у российских моряков протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Камбоджи, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с камбоджийскими моряками.

Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип.

В назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. После отработки задач совместного учения экипажи кораблей двух дружественных стран провели церемонию прощания.

От ВМС Королевства Таиланд к учению привлекался фрегат «Наресуан», а также один из вертолётов морской авиации.

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