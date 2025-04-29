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29.04.2025 (10:30)

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечил продвижение штурмовых групп

На Запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ.

Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций.

«Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она им мешала. Мы подъехали, отработали, и задача была выполнена», – пояснил командир боевой машины «Град» с позывным «Горец».

Выполнение данной боевой задачи стало результатом эффективного применения средств разведки и отлаженного взаимодействия между подразделениями группировки войск «Днепр».

Расчеты РСЗО «Град» нацелены на подавление артиллерийских орудий противника, включая пункты управления и места базирования беспилотных летательных аппаратов, что позволяет снизить разведывательные и ударные возможности ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
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