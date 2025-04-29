29.04.2025 (10:30)

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечил продвижение штурмовых групп



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечил продвижение штурмовых групп

На Запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ.

Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций.

«Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она им мешала. Мы подъехали, отработали, и задача была выполнена», – пояснил командир боевой машины «Град» с позывным «Горец».

Выполнение данной боевой задачи стало результатом эффективного применения средств разведки и отлаженного взаимодействия между подразделениями группировки войск «Днепр».

Расчеты РСЗО «Град» нацелены на подавление артиллерийских орудий противника, включая пункты управления и места базирования беспилотных летательных аппаратов, что позволяет снизить разведывательные и ударные возможности ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

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