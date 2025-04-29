29.04.2025 (10:00)
Расчёт самоходного миномёта «Нона – СВК» группировки войск «Центр» уничтожил бронетранспортёр «MaxxPro» ВСУ на Красноармейском направлении
На Красноармейском направлении военнослужащие расчета уникального самоходного миномёта 2С23 «Нона-СВК» артиллерийского подразделения горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы уничтожили бронетранспортёр «International MaxxPro» ВСУ американского производства.
Оператор расчёта беспилотного летательного аппарата, в ходе воздушной разведки, обнаружил движущееся транспортное средство противника и незамедлительно передал координаты артиллеристам.
Получив координаты цели от расчётов БпЛА, расчёт и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив передвигающуюся по открытой местности иностранную бронированную машину противника. После подтверждения поражения цели военнослужащие выполнили противоогневой манёвр, оперативно сменив огневую позицию.
Боевая машина «Нона-СВК» способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов, в том числе осветительными, дымовыми и активно-реактивными. Корректировка точности огня артиллерийских орудий выполняется в режиме реального времени, что позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов.