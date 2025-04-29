29.04.2025 (10:00)

Расчёт самоходного миномёта «Нона – СВК» группировки войск «Центр» уничтожил бронетранспортёр «MaxxPro» ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт самоходного миномёта «Нона – СВК» группировки войск «Центр» уничтожил бронетранспортёр «MaxxPro» ВСУ на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении военнослужащие расчета уникального самоходного миномёта 2С23 «Нона-СВК» артиллерийского подразделения горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы уничтожили бронетранспортёр «International MaxxPro» ВСУ американского производства.

Оператор расчёта беспилотного летательного аппарата, в ходе воздушной разведки, обнаружил движущееся транспортное средство противника и незамедлительно передал координаты артиллеристам.

Получив координаты цели от расчётов БпЛА, расчёт и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив передвигающуюся по открытой местности иностранную бронированную машину противника. После подтверждения поражения цели военнослужащие выполнили противоогневой манёвр, оперативно сменив огневую позицию.

Боевая машина «Нона-СВК» способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов, в том числе осветительными, дымовыми и активно-реактивными. Корректировка точности огня артиллерийских орудий выполняется в режиме реального времени, что позволяет уничтожать военные объекты противника минимальным количеством выстрелов.

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