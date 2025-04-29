29.04.2025 (09:30)

Операторы БпЛА группировки войск «Восток» выполнили залистование позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы БпЛА группировки войск «Восток» выполнили залистование позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении операторы БПЛА 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» провели залистование позиций ВСУ агитационными листовками с призывом добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Военнослужащие закрепляли к дронам и сбрасывали агитационный материал над районами сосредоточения живой силы противника. На каждой из листовок размещён QR-код с инструкциями для безопасной сдачи в плен, а также ключевой призыв: «Возвращайся домой сегодня — ты нужен своим родным живым». «Главная цель — дать шанс тем, кто оказался в ловушке. Многие военнослужащие ВСУ приходят с этими листовками в руках, без оружия.

Последняя работа до этого была в районе Великой Новоселки, скидывали там эти листовки и многие военнослужащие ВСУ приходили сдаваться» - отметил оператор БпЛА с позывным «Егерь».

Подобные акции залистования специальными агитационными материалами проводятся чтобы минимизировать сопротивление противника. «Ведется круглосуточное наблюдение за противником. И когда военнослужащий ВСУ решается выйти и сдаться, соответственно, наши птички его сразу же видят. Все, он просто с поднятыми руками идет в нашу сторону. В это время наше командование, кто за этим смотрит, выдвигает группу, отправляет туда» - прокомментировал оператор БпЛА с позывным «Консул».

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