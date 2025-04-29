29.04.2025 (09:00)

Военные священники группировки войск «Центр» почтили память павших воинов в день церковного праздника – Радоницы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные священники группировки войск «Центр» почтили память павших воинов в день церковного праздника – Радоницы

На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР прошла панихида по погибшим воинам, приуроченная к церковному празднику Радоницы. Мероприятие провели военные священники группировки войск «Центр» во главе с протоиереем Андреем Каневым. В этот особый день духовенство и военнослужащие молились о душах павших защитников Донбасса — как современных героев, так и красноармейцев, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны.

Богослужение прошло у подножия мемориала, ставшего символом воинской доблести. Священнослужители совершили заупокойную литию, поминая всех, кто пал в боях за Родину. Протоиерей Андрей Канев в своём слове подчеркнул духовную связь поколений защитников Отечества. «Радоница — это особый день, когда живые разделяют пасхальную радость с усопшими, а память о героях становится мостом между земной и небесной Церковью, а подвиг воинов, отдавших жизни за Родину, остаётся в вечности», – отметили военные священники.

Кроме этого, военнослужащие группировки привели в порядок территорию мемориала и возложили цветы к братским могилам. Для многих из них это стало личным выражением благодарности товарищам, павшим в боях в современных сражениях.

Проведение такого мероприятия в Радоницу стало актом сохранения исторической памяти и духовного укрепления бойцов, напоминая о непрерывной связи поколений. В условиях специальной военной операции такие традиции приобретают особое значение, становясь частью общей системы морально-психологического обеспечения войск.

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