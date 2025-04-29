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29.04.2025 (08:30)

Мотострелки Южной группировки войск на Северском направлении за ночь уничтожили три гексакоптера ВСУ

В течение только одной ночи ночи на Северском направлении специальной военной операции военнослужащими мотострелкового соединения Южной группировки войск были уничтожены сразу три тяжелых гексакоптера противника типа «Баба Яга».

Для уничтожения вражеских дронов, которые ВСУ применяют в основном в темное время суток, наши военнослужащие используют как дроны-перехватчики, так и штатное стрелковое вооружение, оборудованное приборами ночного видения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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