28.04.2025 (21:15)

Мотострелковые подразделения ЦВО отработали элементы экстремального вождения БМП в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе занятий отработали элементы экстремального вождения на боевых машинах пехоты (БМП) в Кемеровской области.

В ходе занятий личный состав отработал приемы маневрирования на трассе, прохождение маршрута на максимально и минимально допустимых скоростях. Механики-водители преодолели естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски и другие преграды, а также выполнили нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технических жидкостей и постановке техники на железнодорожную платформу.

На протяжении всего маршрута движения, для создания условий приближенных к боевым, применялись средства имитации.

В практических занятиях приняли участие более 50 военнослужащих.

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