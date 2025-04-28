28.04.2025 (20:45)

Военно-патриотическая акция Военно-Морского Флота «Огонь памяти» стартовала в Москве

В Москве стартовала ежегодная, уже 9-я по счёту акция Военно-Морского Флота «Огонь памяти», приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Поклонной горе состоялась торжественная церемония взятия частички Вечного огня в рамках масштабной акции по сбору частиц Вечных огней из одиннадцати Городов-героев России.

По замыслу акции 7 мая в Санкт-Петербурге в преддверие Дня Победы все собранные огни будут объединены в единый «Огонь памяти» на площади Победы.

Следующими городами по забору частичек огня будут Смоленск и Тула.

В таком формате акция общественного движения «Огонь памяти» проводится впервые.

По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организовывает акцию её создатель, руководитель общественного движения «Огонь памяти» полковник Сергей Игнатьев.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с каждым годом формат её проведения становится масштабнее.

30 апреля в поддержку акции будет дан старт ежегодному автопробегу. В этом году он пройдёт по следующему маршруту: Москва, Тверь, Великий Новгород, Луга, Ивангород, Кингисепп, Сосновый Бор, Щипелёво, Красная горка, Приморск, Советск, Высоцк, Выборг, Петровка, Каменогорск, Мельниково, Приозерск, Ихала, Лахденпохья, Хаапалампи, Сортовала, Рускеала, Олонец, Самбатукса, Лодейное поле, с. Паша, Новая Ладога, Музей Прорыв блокады Ленинграда, Крепость Орешек и Санкт-Петербург.

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