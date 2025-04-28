28.04.2025 (20:15)

Более 20 тысяч человек посетили экспозицию Военно-Морского Флота в составе агитпоезда в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Поезд Министерства обороны Российской Федерации продолжает передвижение по российским городам в рамках агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

С начала акции агитпоезд побывал уже в 10 городах. Гости и жители Москвы, Калуги, Смоленска, Тулы, Орла, Рязани, Пензы, Тамбова, Липецка и Воронежа ознакомились с представленными экспозициями, посвящёнными родам и видам Вооруженных Сил Российской Федерации, экспонатами времен Великой Отечественной войны и образцами современного вооружения.

Особый интерес в составе поезда у посетителей вызывает вагон с экспозицией Военно-Морского Флота. На каждой станции всегда ажиотаж. Взрослые и дети рассматривают стенды с макетами кораблей и подводных лодок, участвуют в интерактивных конкурсах, примеряют костюм водолаза и оставляют восхищённые отзывы в книге посетителей.

В настоящее время выставку ВМФ посетили уже больше 20 тысяч человек.

Справочно:

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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