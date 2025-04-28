28.04.2025 (12:15)

Военные психологи МВО провели профориентационные встречи в образовательных учреждениях Тульской области

Сотрудники центра психологической работы Московского военного округа организовали встречи с учащимися старших классов в школах города Тулы и Тульской области.

В рамках мероприятий обсуждались вопросы поступления в Военный университет имени Александра Невского Минобороны России на факультет психологии.

В мероприятиях приняли участие более 660 учащихся из 15 школ. Участникам предоставили информацию о специфике военного образования, профессиональных обязанностях военного психолога, а также о трудностях и преимуществах данной специальности.

Особое внимание было уделено процессу сдачи вступительных экзаменов, требованиям к документам, условиям проживания в военном вузе и льготам, предоставляемым курсантам.

Также были рассмотрены профессионально важные качества, необходимые для работы военного психолога, такие как эмпатия, доброта, дисциплинированность, сила воли и способность принимать ответственные решения. Эти темы вызвали значительный интерес у школьников и способствовали более глубокому пониманию специфики данной профессии.

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