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29.04.2025 (08:00)

Военные священники ЦВО впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО

Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу благодатного огня, привезённую из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции.

Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен ветераном мотострелкового полка. Военные священники провели праздничную службу в мотострелковом соединении. На мероприятии по передаче частички благодатного огня присутствовали командование и личный состав подразделения.

Далее благодатный огонь будет передаваться в полевые храмы, которые находятся в передовых районах проведения спецоперации, где каждый из бойцов сможет прикоснуться к святыне и помолиться.

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В России его доставляют в Москву, после чего частички благодатного огня перевозят в разные города страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Религия
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