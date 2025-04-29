29.04.2025 (07:30)

Расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать противника на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать противника на Красноармейском направлении

Расчёты FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» проводят точечное уничтожение вражеских укреплений, поддерживая наступательные действия штурмовых групп на Красноармейском направлении зоны СВО.

Беспилотники с ювелирной точностью поражают блиндажи и огневые точки ВСУ, создавая условия для успешного наступления. Особое мастерство пилотирования демонстрируют операторы оптоволоконных дронов при работе в лесных массивах, где противник активно маскирует свои позиции. Обнаружив блиндаж, военнослужащие наносят удар. После мощных взрывов, вызванных попаданиями дронов, оглушенный противник часто не успевает организовать сопротивление. Этим пользуются штурмовые группы, которые приближаются к уцелевшим укреплениям и завершают их уничтожение, забрасывая окопы гранатами и минами. Такая тактика минимизирует потери среди личного состава и максимально эффективно выбивает противника из укреплений.

Благодаря слаженным действиям расчетов беспилотной авиации и штурмовых подразделений мотострелкового соединения противник теряет свои позиции, боевую технику и несет значительные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

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