28.04.2025 (19:50)

В КВЦ «Патриот» проведена первая конференция по развитию Военно-строительного комплекса Минобороны России

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» под председательством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-майора Павла Фрадкова проведена первая конференция, на которой обсуждены вопросы совершенствования и развития Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК МО РФ).

В ходе конференции проведены координационное совещание, круглый стол и стратегическая сессия Военно-строительного комплекса.

Участниками конференции стали представители главных командований видов ВС РФ, командований военных округов и родов войск ВС РФ по строительству и расквартированию, представители центральных органов военного управления, а также представителей организаций ВСК МО РФ.

«Перед Военно-строительным комплексом стоят масштабные задачи. Приоритетной задачей является создание инфраструктуры под Государственную программу вооружения, создание объектов социальной инфраструктуры в местах дислокации формируемых соединений и воинских частей», – подчеркнул Павел Фрадков на координационном совещании конференции.

Также замглавы российского военного ведомства отметил, что с учетом задач, поставленных Верховным Главнокомандующим ВС РФ и Министром обороны РФ на расширенном заседании Коллегии Минобороны в декабре прошлого года, утвержден план мероприятий, предусматривающий совершенствование и развитие ВСК. План включает в себя финансовое оздоровление опорных организаций, наращивание их мощностей, частичную децентрализацию функций государственного заказчика а также совершенствование организационно-функциональной модели и автоматизацию процессов в стройке.

В ходе мероприятия руководитель Департамента строительства Минобороны России Игорь Маковский отметил, что одной из целей совершенствования военно-строительного комплекса является частичное делегирование функций Государственного заказчика подчиненным структурным подразделениям ВСК, что позволит эффективнее выполнять задачи по строительству объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Игорь Маковский подчеркнул, что одной из приоритетных задач является строительство военно-медицинских и образовательных учреждений, а также жилья для военнослужащих.

Подводя итоги совещания Павел Фрадков обратил особое внимание на контроль и ответственность всех должностных лиц за целевым расходованием бюджетных ресурсов.

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