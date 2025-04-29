29.04.2025 (07:00)
Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили миномет и гаубицу Д-30 ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили расчет миномета и гаубицу Д-30 ВСУ, которые находились в лесополосе в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении.
Огневые позиции противника были выявлены разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника.
Помимо этого, воины-дальневосточники точным попаданием уничтожили опорный пункт противника.
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