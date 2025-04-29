29.04.2025 (06:30)

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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