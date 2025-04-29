29.04.2025 (06:00)

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» на Харьковском направлении в зоне проведения СВО в ночное время точечными выстрелами уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ.

Координаты целей поступили от подразделений воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Команда «К бою!» поступила во время круглосуточного боевого дежурства танкистам поздно вечером, когда боевики ВСУ выдали свое место нахождение. Живая сила противника была обнаружена благодаря тепловизионному оборудованию, которое внедрено в дроны-разведчики.

Экипажи танков Т-72Б3М отработали с закрытых огневых позиций (ЗОП). От поступления команды и выезда экипажа на точку выстрела прошло несколько минут.

Работа с ЗОП велась при полном отсутствии внешнего освещения. Для точечного наведения достаточно тех данных корректировки, которые были переданы от воздушной разведки. После пристрелочного выстрела и корректировки прицела экипаж танка продолжил наносить огневое поражение опорному пункту противника осколочно-фугасными снарядами.

После серии выстрелов и подтверждения уничтожения цели танк покинул ЗОП во избежание контрбатарейной борьбы и риска быть обнаруженным дронами-камикадзе противника.

В противоборство воздушной угрозы танки оснащены системой радиоэлектронной борьбы, а на корпусах боевых машин установлены антидроновые сетки и динамическая защита.

С боевым духом у наших бойцов все в полном порядке. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимые детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

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