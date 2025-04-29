29.04.2025 (05:30)
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ
Расчеты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили точки взлета гексакоптеров, пункты управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ на одном из направлений СВО.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.
Расчеты «Градов», получив координаты целей, в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122 мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дальности более 10 километров.
Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.
После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.