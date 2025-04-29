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29.04.2025 (05:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили точки взлета гексакоптеров, пункты управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ на одном из направлений СВО.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Расчеты «Градов», получив координаты целей, в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122 мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дальности более 10 километров.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
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