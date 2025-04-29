29.04.2025 (05:30)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили точки взлета гексакоптеров, пункты управления БпЛА и скопление живой силы ВСУ на одном из направлений СВО.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Расчеты «Градов», получив координаты целей, в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122 мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дальности более 10 километров.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

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