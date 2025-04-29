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29.04.2025 (05:00)

Расчёт ударного БпЛА группировки войск «Восток» ликвидировал группу операторов БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчёт ударного БпЛА группировки войск «Восток» провёл успешную операцию по уничтожению группы операторов дронов ВСУ в населенном пункте Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Расчет ВСУ перемещался к зданию с комплектом аппаратуры. Их активность была зафиксирована в ходе воздушной разведки. Координаты цели были оперативно переданы расчёту ударного БпЛА, который нанёс удар по объекту и уничтожил группу противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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