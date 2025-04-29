29.04.2025 (05:00)

Расчёт ударного БпЛА группировки войск «Восток» ликвидировал группу операторов БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт ударного БпЛА группировки войск «Восток» ликвидировал группу операторов БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчёт ударного БпЛА группировки войск «Восток» провёл успешную операцию по уничтожению группы операторов дронов ВСУ в населенном пункте Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Расчет ВСУ перемещался к зданию с комплектом аппаратуры. Их активность была зафиксирована в ходе воздушной разведки. Координаты цели были оперативно переданы расчёту ударного БпЛА, который нанёс удар по объекту и уничтожил группу противника.

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