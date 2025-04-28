28.04.2025 (18:45)

На территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен состоялась траурно-торжественная церемония, посвящённая памяти жертв нацизма

В церемонии приняли участие Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, военный атташе Алексей Андреев, сотрудники Представительства по увековечению памяти погибших при защите Отечества, делегации посольств стран СНГ, а также жители Ораниенбурга и окрестностей, глубоко чтящие память погибших.

Заксенхаузен, расположенный в городе Ораниенбург, к северу от Берлина, был основан в 1936 году и стал одним из первых концентрационных лагерей, созданных нацистским режимом. Он быстро превратился в центр притеснений и страданий для тысяч людей: заключёнными лагеря становились политические противники, евреи, советские военнопленные и представители других народов.

Одним из трагических фактов истории Заксенхаузена является то, что именно здесь в годы войны проходили массовые казни советских офицеров и военнослужащих. По оценкам историков, в лагере было убито более 30 тысяч человек, а общее количество погибших, включая умерших от истощения и болезней, может достигать 50 тысяч. Кроме того, в Заксенхаузене действовала печально известная школа СС для подготовки командного состава охраны других лагерей.

Мемориал на месте бывшего лагеря напоминает о мужестве и стойкости тех, кто пережил ужасы заключения, и о необходимости передавать правду о тех событиях новым поколениям.

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