28.04.2025 (19:10)

В НЦУО РФ состоялась презентация военно-исторического труда «История российской военной полиции»

Под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась презентация военно-исторического труда «История российской военной полиции».

В период с 2022 по 2025 годы Главным управлением военной полиции Министерства обороны Российской Федерации совместно с научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации подготовлен и издан трехтомник «История российской военной полиции».

Он посвящен боевой службе и служебной деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и её предшественников, охватив период с начала XVII века по настоящее время.

Третий том комплексного военно-исторического исследования посвящен применению сил и средств военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

Настоящий труд предназначен для военнослужащих Центральных органов военных управлений, региональных и территориальных органов военной полиции в качестве учебного пособия по изучению опыта применения сил и средств военной полиции в современных условиях.

По завершению презентации военно-исторического труда приказом начальника Главного управления военной полиции генерал-полковника Сергея Кураленко были поощрены военнослужащие и гражданский персонал Главного управления военной полиции и научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, принявшие активное участие в подготовке материалов военно-исторического труда.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице