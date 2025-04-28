28.04.2025 (23:00)

Базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж корабля успешно выполнил практические стрельбы по морским и воздушным целям из 30-мм автоматической артиллерийской установки. Кроме этого, военные моряки провели учения по защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть корабля на ходу.

Также экипажем тральщика в рамках мероприятий боевой подготовки были выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения, отработаны действия по противоминному обеспечению в условиях применения условным противником минного оружия.

В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате кораблём были успешно обнаружены и условно уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины. Завершилось выполнение учебных задач проведением комплекса учений по противодействию БЭК и БпЛА - экипаж корабля выполнили артиллерийские стрельбы из всех имеющихся видов стрелкового оружия по условным БЭК и БпЛА противника.

Справочно: Курсовая задача «К-2» - это подготовка корабля к использования по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. Она включает в себя комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночным кораблем.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице