28.04.2025 (23:00)
Базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море
Экипаж корабля успешно выполнил практические стрельбы по морским и воздушным целям из 30-мм автоматической артиллерийской установки. Кроме этого, военные моряки провели учения по защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть корабля на ходу.
Также экипажем тральщика в рамках мероприятий боевой подготовки были выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения, отработаны действия по противоминному обеспечению в условиях применения условным противником минного оружия.
В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате кораблём были успешно обнаружены и условно уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины. Завершилось выполнение учебных задач проведением комплекса учений по противодействию БЭК и БпЛА - экипаж корабля выполнили артиллерийские стрельбы из всех имеющихся видов стрелкового оружия по условным БЭК и БпЛА противника.
Справочно: Курсовая задача «К-2» - это подготовка корабля к использования по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. Она включает в себя комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночным кораблем.