28.04.2025 (16:15)

В Ростове-на-Дону военнослужащие ЮВО и жители региона встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростове-на-Дону военнослужащие ЮВО и жители региона встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

На железнодорожный вокзал города Ростова-на-Дону прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации. Состав стартовал 19 апреля с Киевского вокзала Москвы в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», посвящённой 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Участниками торжественной встречи агитационного поезда стали заместитель начальника военно-политического управления Южного военного округа (ЮВО) полковник Михаила Досугов, председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Виктор Короленко, участник специальной военной операции Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев, также представители администрации области и города, юнармейцы, участники российского движения детей и молодежи «Движение первых», учащиеся военно-учебных заведений и довузовских образовательных организаций ведомства.

Как рассказал руководитель акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов, её главная задача – наглядно показать единство армии и общества, противодействовать фальсификации истории, рассказать о героических ратных буднях и достижениях вооружённых сил страны.

«С Ростовской области более 700 тысяч в годы Великой Отечественной войны были призваны на фронт, из них более 390 тысяч не вернулись домой. За героизм, проявленный на поле сражения, более 260 удостоились звания Героя Советского Союза и сегодня ваши земляки продолжают славные традиции дедов и прадедов в ходе специальной военной операции», – добавил генерал-майор Михаил Баитов.

После прибытия поезда на перроне перед посетителями выступили творческие коллективы концертного ансамбля «Успех» Дома офицеров ЮВО, военный оркестр ЮВО. Для желающих подписать контракт с Министерством обороны, развернут мобильный пункт отбора по контракту.

Состав укомплектован вагонами, посвящёнными Великой Отечественной войне, вкладу в Победу духовенства и подпольщиков, а также размещёнными в них экспозициями, рассказывающими о родах войск современной российской армии – десанте и пехоте, авиации и флоте. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы: симулятор рулевой рубки, тренажёр для лётчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

В составе поезда есть и открытая платформа с трофейной военной техникой, произведённой в странах НАТО. Ростовчане с интересом ознакомились с ещё недавно казавшимися неуязвимыми американскими, канадскими бронемашинами и бронетранспортерами, которые были захвачены в боевых условиях российскими военными в ходе СВО и стали доказательством их профессионализма и превосходства.

Город Ростов-на-Дону стал одиннадцатым пунктом назначения железнодорожного состава. Всего за несколько часов осмотреть экспозиции успели более 10 тысяч гостей и жителей города самого разного возраста.

Следующая остановка агитпоезда запланирована в городе Краснодар.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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