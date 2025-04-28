28.04.2025 (15:45)

Объединённый штаб ОДКБ отмечает 22-летие со дня образования

28 апреля является Днем образования Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. Напомним, что 28 апреля 2003 года в городе Душанбе Совет коллективной безопасности, руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, принял Решение «О создании Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности».

Сегодня на Объединенный штаб ОДКБ, возглавляемый генерал-полковником Андреем Сердюковым, главами государств возложены задачи, связанные с коалиционным военным строительством, совместной оперативной и боевой подготовкой компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств – членов, а также организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

За более чем два десятилетия при самом непосредственном участии военнослужащих Объединенного штаба наработана и непрерывно совершенствуется необходимая нормативная правовая база, регламентирующая деятельность Организации. К настоящему времени заключено 62 международных договора по наиболее принципиальным вопросам межгосударственного взаимодействия в сфере коллективной безопасности, подписано более 1800 документов на уровне глав государств, секретарей советов безопасности, а также руководителей ключевых министерств – обороны и иностранных дел наших государств.

В рамках коалиционного военного строительства большое внимание Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ, заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов ОДКБ уделяется развитию всех компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ. При организационной и координирующей роли Объединенного штаба осуществляется дальнейшее развитие Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР), Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), Коллективных авиационных сил и Миротворческих сил ОДКБ. В целях обеспечения адекватного и эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы коллективной безопасности проводится работа по созданию новых элементов в составе Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Так, в 2022 году в связи с возникновением угроз биологической безопасности решением глав государств создано совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения.

Большое внимание в Объединенном штабе на современном этапе уделяется вопросам совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ. В интересах совершенствования мониторинга военно-политической обстановки, повышения достоверности информации, а также своевременного выявления вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности Объединенный штаб взаимодействует с Координационной службой командующих Пограничными войсками и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ.

Совместная оперативная и боевая подготовка сил и средств системы коллективной безопасности стала одной из приоритетных задач Объединенного штаба с момента его образования. Практически ежегодно при организующей роли Штаба в формате Организации в регионах коллективной безопасности ОДКБ проводится целая серия совместных и специальных учений, в том числе с КСБР ЦАР «Рубеж» (проводятся с 2004 года); с КСОР ОДКБ «Взаимодействие» (с 2009 года); с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» (с 2012 года), с силами и средствами разведывательных подразделений и служб «Поиск» (с 2016 года); с Коллективными авиационными силами «Воздушный мост» (с 2018 года), с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон» (с 2019 года); с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер» (с 2023 года). С 2017 года высшей формой совместной подготовки в формате ОДКБ является совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство». Всего за годы существования Организации проведено более 80 совместных учений с различными компонентами Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В сфере военно-технического сотрудничества продолжается совместная с Секретариатом ОДКБ работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы Организации, а также осуществлению практических мероприятий по оснащению Войск (Коллективных сил) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

На сегодняшний день по инициативе Объединенного штаба решениями органов ОДКБ статус базовых учебно-методических организаций придан 12 военным учебным заведениям, осуществляющим подготовку по специальностям: общевойсковым, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, связи, материально-технического обеспечения, информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы, подготовки персонала Миротворческих сил ОДКБ, медицинским и фармацевтическим специальностям, а также подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств – членов Организации, а статус базовых научно-исследовательских организаций – 8 профильным научным и учебным организациям.

В современных условиях нарастания вызовов и угроз коллективной безопасности Объединенный штаб, как важнейший элемент системы коллективной безопасности ОДКБ, продолжает осуществлять деятельность по обеспечению готовности Организации адекватно и эффективно реагировать на возможные кризисные ситуации, решать задачи по развитию Войск (Коллективных сил) ОДКБ и обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – членов Организации.

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